Співачка Alyosha похизувалась стрункою фігурою в новому кліпі: відео

Українська співачка Alyosha презентувала новий кліп на пісню "Dama". У запальному ролику артистка постає у звабливій міні-сукні, що підкреслила її фігуру.

Alyosha постає у кліпі "Dama" у ролі мстивої жінки. За задумом режисера Олега Борщевського, співачка дізнається про зраду коханого. Залишати все, як є, вона не має наміру, тому планує жорстоку помсту. Під авто бойфренда Alyosha закладає вибухівку, яка згодом детонує.

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"Кожен з нас знає, що в емоціях ми іноді робимо дивні речі, які можуть руйнувати майбутнє. Ця пісня є метафорою таких відносин, де емоції керують і зводять з розуму. Але сила кохання все ж сильніше, сильніше зради, образ... Всі роблять помилки, але вони навчають нас цінувати святе! Пробачайте один одного, якщо душа кохає і кохана!" – прокоментувала ролик Alyosha.

Новий кліп Alyosha на пісню "Dama" – дивитись відео

Alyosha "Dama" – текст нової пісні

Я сиділа, слухала її.

Вона розкладала карти свої,

Та мені вже не подобається цей розклад.

Якусь ліву кралю витягла тобі вона,

не сказала станеться коли.

Коли б я дізналась, підготувала би тій обряд!



Приспів:

Трикінечна дама

Випала тобі

Дай їй, те що не мені,

Але перед тим мені подзвони,

Що кохаєш скажи.

Стала впоперек душі...

Хай так, тільки збережи!

Якщо віриш в нас і мене пробач, і мене прости!



Захотіла знати, що буде,

І не жалкую, та хай воно іде!

За розкладом долі най буде все.

Так тобі вірю милий, я в твоїх руках.

Нічого б не змінила, бо це є тільки твій шлях!

Тільки не зруйнуй світ в моїх очах!



Приспів:

Під впливом дурману

Попала в оману, пробач коханий!

Нас чотири сонця, буде п’яте,

бо навчились пробачати і не мовчати, не мовчати!