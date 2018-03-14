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Співачка Alyosha показала експеримент з іміджем: фото

1732 Читать новость на русском
Співачка Alyosha змінила імідж
Співачка Alyosha змінила імідж / Фото з Іnstagram

Українська співачка Alyosha (справжнє ім’я Олена Кучер-Тополя) з приходом весни вирішила освіжити свій образ і зважилася на експерименти.

Alyosha вирішила змінити колір волосся. Фото у новому образі зірка показала у своєму Instagram.

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Дівчата знають, що волосся це те що відрізняє нас від інших. Тому ми так старанно обираємо салони та шукаємо майстра, який робить нас справжніми красунями. Свого майстра @shevchenko_aleksandr_ я знайшла у салоні @long_and_short_ та хочу, щоб ви також завітали до нього за новим образом, тому дарую сертифікат на 1000грн Напишіть у коментарях, про яку зачіску давно мрієте та відмічайте двох подруг. Переможця оберу 16.03 та опублікую в сторіс.⠀⠀ ⠀⠀⠀ Всім успіху ⠀⠀⠀ #alyoshasinger #longandshort #longandsofthair #окрашиваеволоскиев #окрашиваниекиев #ls_допосле #парикмахеркиев

Допис, поширений Alyosha (@alyoshasinger)

Артистка, яка тривалий час була білявкою, тепер стала русява. Фанати розхвалили новий стиль Alyosha і засипали її компліментами.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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