Співачка Alyosha показала експеримент з іміджем: фото
Українська співачка Alyosha (справжнє ім’я Олена Кучер-Тополя) з приходом весни вирішила освіжити свій образ і зважилася на експерименти.
Alyosha вирішила змінити колір волосся. Фото у новому образі зірка показала у своєму Instagram.
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Артистка, яка тривалий час була білявкою, тепер стала русява. Фанати розхвалили новий стиль Alyosha і засипали її компліментами.
Джерело: 24 Канал
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