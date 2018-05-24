Співачка Alyosha зняла кліп у стилі фільму "Містер і місіс Сміт": відео

Українська співачка Alyosha представила кліп на композицію "Текіла". Нове відео артистки зняте за історією з фільму "Містер і місіс Сміт", де головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Бред Пітт.

До слова, Alyosha повністю відмовилася від дублерки та виконувала усі трюки сама. Над кліпом працювала знімальна команда на чолі з режисером Інною Грабар.

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Раніше співачка представила lyric-video на пісню "Текіла", де повністю оголилася.

Дивіться кліп Alyosha – "Текіла":

Кадри з фільму "Містер і місіс Сміт":

Хто така Alyosha? Українська співачка, справжнє ім'я якої Олена Кучер-Тополя. Зірка дебютувала на міжнародному конкурсі "Ялта-2006". У 2010 році Alyosha представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення, де зайняла 10 місце.