20:24
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Співачка Alyosha зняла кліп у стилі фільму "Містер і місіс Сміт": відео

289 Читать новость на русском
Співачка Alyosha
Співачка Alyosha

Українська співачка Alyosha представила кліп на композицію "Текіла". Нове відео артистки зняте за історією з фільму "Містер і місіс Сміт", де головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Бред Пітт.

До слова, Alyosha повністю відмовилася від дублерки та виконувала усі трюки сама. Над кліпом працювала знімальна команда на чолі з режисером Інною Грабар.

Читайте також: Співачка Alyosha показала експеримент з іміджем: фото

Раніше співачка представила lyric-video на пісню "Текіла", де повністю оголилася.

Дивіться кліп Alyosha – "Текіла":

 

Кадри з фільму "Містер і місіс Сміт":

Хто така Alyosha? Українська співачка, справжнє ім'я якої Олена Кучер-Тополя. Зірка дебютувала на міжнародному конкурсі "Ялта-2006". У 2010 році Alyosha представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення, де зайняла 10 місце.

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
сьогодні, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 328
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
139
сьогодні, 19:02 "Кривава Джина", або кого злякалася Росія?
Наталія Лебідь 2926
Почему так трудно победить коррупцию
сьогодні, 18:00 Почему так трудно победить коррупцию
Павло Казарін 165
сьогодні, 17:00 "Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні
Святослав Вакарчук 290
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук