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Співачка Alyosha знялась оголеною у кліпі: пікантне відео

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Співачка Alyosha оголилась у кліпі
Співачка Alyosha оголилась у кліпі

Відома українська співачка Alyosha представила нову пісню під назвою "Текіла". Неочікувано для прихильників зірка оголилась у lyric-video композиції.

Пікантні кадри з'явились на YouTube-каналі співачки. В новому ролику Alyosha постає перед глядачами у ніжному і водночас сексуальному образі. Зірка позує перед камерою, грайливо прикривши груди руками. Для кліпу співачка вбрала тільки труси тілесного кольору, які ледь видніються.

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Темні кольори та часткове освітлення додали пікантності відвертому образу Alyosha, яка спокусливо вигинається та ніжно торкається свого тіла.

Нехай зазвучить музика, розбудить почуття і плечі обійме той, хто пробуджує урагани всередині. І стануть непотрібними ні магія, ні чар-зілля. тільки мелодія тіла та пристрасть, чиста, як гаряча текіла,
– прокоментувала відео Alyosha.

Відомо, що зірка невдовзі розпочне роботу над головним кліпом до пісні "Текіла". Режисером відео стане Інна Грабар, яка вже співпрацювала зі співачкою, знявши відео для композиції "На фоні Париж".

Дивіться спокусливе lyric-video співачки Alyosha до пісні "Текіла":

Хто така Alyosha?
Це псевдонім української співачки Олени Кучер-Тополі. Зірка дебютувала на міжнародному конкурсі "Ялта-2006". У 2010 році Alyosha представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення, де зайняла 10 місце.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: ТСН
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