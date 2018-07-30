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Співачка Анастасія Приходько оголосила, що йде в політику

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Анастасія Приходько йде в політику
Анастасія Приходько йде в політику / Фото з відкритих джерел

Відома українська співачка і волонтерка Анастасія Приходько оголосила, що організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом.

Про це артистка заявила в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

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Зараз з комбатом "Аратти" Добровольчого руху Андрієм Гергертом (позивний "Червень") ми створюємо громадський рух, в який будуть входити добровольці, волонтери. І ми заявимо про цей рух. У нас дуже великі амбіції,
– наголосила Приходько.

Водночас, співачка не відповіла конкретно на питання, чи збирається приймати участь з новим рухом на наступних парламентських виборах, які відбудуться восени 2019 року.

"Це я так не кажу. У думках дуже багато чого є. Але я не можу сказати "Так", а потім цього не зробити. Хай це буде ще в підвішеному стані", – додала вона.

За словами виконавиці, вона не збирається поєднувати кар'єру співачки та політика одночасно.

Скажу відверто, я не буду співати. Не можна бути на двох стільцях. Політик має бути політиком, він має чітко робити свою справу. Як можна сумістить? Тут ти виходиш, робиш одні справи, а тут виходиш співати. Це не може так бути. Або я співаю, або я в політиці. Два варіанти не підходять,
– підкреслила Приходько.

Також, заслужена артистка України вважає, що в парламент повинні прийти "політично молоді" люди, а ті хто вже "по 30-40 років сидять у парламенті", мають піти з політики на "відпочинок". Окрім того, Приходько запевнила, що в разі, якщо вона не зможе нічого зробити у політиці, то складе мандат.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько повідомила, що пробує свої сили в іншій творчій сфері. Зокрема, співачка розповіла, що спробує себе в ролі нової ведучої у телепроекті "Секретний фронт", який розсекречує деталі холодної війни на Сході України та демонструє, як Росія веде інформаційну політику проти держави.

Теги: LifeStyle Новини України Новини політики Анастасія Приходько Музика
Джерело: 24 Канал
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