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Співачка Аріана Гранде придбала квартиру в Нью-Йорку: розкішні фото

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Популярна американська поп-співачка Аріана Гранде вирішила переїхати з сонячного Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Все тому, що зірка заручилась з ведучим шоу "Saturday Night Live" Пітом Девідсоном.

Всередині червня ЗМІ вибухнули новиною: Аріані Гранде зробили пропозицію вийти заміж. Обранцем співачки став телеведучий Піт Девідсон. Прихильники спершу не повірили новині, а журналісти навіть припустили, що це піар-хід, адже пара зустрічалась всього місяць. Однак заручини не були фейковими, бо співачка вже придбала квартиру в елітному будинку в Нью-Йорку, де живе та працює Піт Девідсон. 

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Відомо, що Аріана Гранде обрала апартаменти в одній із найвідоміших будівель Манхеттена. Будинок розташований в житловому комплексі 520 West 28th Street та побудований за проектом агентства Захи Хадід. 


Будинок, в якому придбала житло Аріана Гранде

Бюро Захи Хадід займалось проектуванням не тільки фасаду будівлі, але й інтер'єром кожної з 39 квартир. В 11-поверховому будинку є тренажерний зал, басейн з морською водою, кінотеатр IMAX, автоматизована парковка та особисті ліфти. Ще на початковому етапі будівництва саме цей проект Захи Хадід визнали найкращим у Нью-Йорку, а архітектор посмертно отримала нагороду.

За інформацією західних ЗМІ, квартира обійшлась Аріані Гранде та Піту Девідсону в 16 мільйонів доларів. Саме помешкання має 5 спалень, 4 ванні кімнати, вітальню та кухню. Загальна площа апартаментів сягає 470 квадратних метрів. 

Теги: LifeStyle Музика Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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