Співачка Ассія Ахат похизувалася фігурою у купальнику: фото
Українська співачка та скрипалька Ассія Ахат приголомшила прихильників своєю стрункістю, виклавши гаряче фото у купальнику.
53-річна зірка опублікувала кадр з відпочинку в Instagram.
На фото Ассія лежить у басейні у бікіні нюдового відтінку та демонструє підтягнуту фігуру.
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Хто така Ассія Ахат? Українська співачка та скрипалька. Її справжнє ім’я – Інеса Данілова. З 2002 року Асія випустила кілька альбомів як співачка. У 2011 році Ахат вирішила змінити напрямок професійної кар’єри і почала виступати з сучасною скрипковою програмою.
Джерело: 24 Канал
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