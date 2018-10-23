Співачка Бейонсе вбрала стильний костюм без білизни: пікантні фото

Америкнаська поп-діва Бейонсе показала досить пікантний образ. Артиcтка одягнула стильний костюм, засвітивши оголені груди без білизни.

Бейонсе – одна з найяскравіших співачок американського шоу-бізнесу. Кожен її вихід на сцену отримує чималий успіх, а її популярності можуть позаздрити чимало артисток. Своєму званню поп-діви Бейонсе беззаперечно відповідає: зірка часто обирає звабливі міні-сукні з блиском, хизуючись апетитними формами.

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Днями артистка потішила своїх прихильників серією гарячих знімків. Бейонсе позувала перед камерою у стильному штанному костюмі сірого кольору. У вбранні співачка показала пишні груди без спідньої білизни, які виднілись у звабливому вирізі піджака. Образ вона доповнила взуттям на підборах, помаранчевим пальто та маленькою сумкою. Стильні окуляри і прикраси завершили look Бейонсе.

Варто зазначити, що співачка засвітила незвичну помаду сірого кольору. Спокусливий макіяж неабияк пасував запальній Бейонсе.

Такими знімками Бейонсе вщент розвіяла чутки про її вагітність, що з'явились під час спільного з Jay-Z світового турне. У сексапільному костюмі артистка показала струнку талію, підтвердивши, що не очікує на появу четвертої дитини.