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      Співачка Бейонсе вбрала стильний костюм без білизни: пікантні фото

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      Бейонсе засвтіила груди в стильному костюмі
      Бейонсе засвтіила груди в стильному костюмі / Фото із соцмереж

      Америкнаська поп-діва Бейонсе показала досить пікантний образ. Артиcтка одягнула стильний костюм, засвітивши оголені груди без білизни.

      Бейонсе – одна з найяскравіших співачок американського шоу-бізнесу. Кожен її вихід на сцену отримує чималий успіх, а її популярності можуть позаздрити чимало артисток. Своєму званню поп-діви Бейонсе беззаперечно відповідає: зірка часто обирає звабливі міні-сукні з блиском, хизуючись апетитними формами.

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      Днями артистка потішила своїх прихильників серією гарячих знімків. Бейонсе позувала перед камерою у стильному штанному костюмі сірого кольору. У вбранні співачка показала пишні груди без спідньої білизни, які виднілись у звабливому вирізі піджака. Образ вона доповнила взуттям на підборах, помаранчевим пальто та маленькою сумкою. Стильні окуляри і прикраси завершили look Бейонсе. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

       

      Варто зазначити, що співачка засвітила незвичну помаду сірого кольору. Спокусливий макіяж неабияк пасував запальній Бейонсе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

       

      Такими знімками Бейонсе вщент розвіяла чутки про її вагітність, що з'явились під час спільного з Jay-Z світового турне. У сексапільному костюмі артистка показала струнку талію, підтвердивши, що не очікує на появу четвертої дитини.

      Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
      Джерело: 24 Канал
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