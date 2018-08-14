Співачка Брітні Спірс показала своє тренування на гастролях: відео
Американська поп-діва Брітні Спірс вирушила на гастролі в США. Та навіть під час творчого туру зірка не забуває про щоденні тренування.
Співачка Брітні Спірс приголомшує своєю стрункою фігурою. Відколи артистка розпочала стосунки з 24-річним фітнес-тренером Семом Асгарі зірка змінила свій спосіб життя. Брітні повністю відмовилась від алкоголю та стежить за своїм раціоном. Окрім цього, не забуває вона й про щоденні заняття спортом.
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Та навіть під час гастролей артистка стежить за своєю фігурою, яку з легкістю можна назвати ідеальною. Та, крім фітнесу, Брітні Спірс додала кілька годин заняття йогою.
"Подорож від готелю до готелю може змусити вас трохи збожеволіти, тому я вирішила займатися 2 годинами йоги в кожній кімнаті! На другий день я була дуже роздратована, але принаймні мудро використала час", – поділилась Брітні Спірс.