Співачка Cardi B оголила вагітний живіт для обкладинки глянцю

Справжня телевізійна зірка та артистка Cardi B, яка отримала велику популярність в мережі та світі в останніх півроку, знялась зі своїм бойфрендом-репером Offset для обкладинки видання Rolling Stone.

Про це зірка сповістила у своєму Twitter: "Моя дочка на обкладинці Rolling Stone". Таким чином, співачка Cardi B остаточно підтвердила всі чутки та здогадки про її вагітність. Судячи з фото, 25-річна виконавиця перебуває на великому терміні вагітності.

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I guess it was too much to ask to wait until the official July release of our @rollingston! Even tho it was leaked and suppose to be In gray fuck it !My daughter made it to the Rollin Stone cover Official release in Julyme ️ROCKSTARS @offsetyrn!You can’t break me pic.twitter.com/ZyHKM7D0eI — iamcardib (@iamcardib) 16 червня 2018 р.

Для фотосету співачка одягнула лише оксамитовий чорний халат, пікантно оголивши свої ноги з численними татуюваннями та вагітний живіт. Її образ доповнювали чорні босоніжки на підборах та яскравий макіяж з екстравагантною зачіскою. Offset у свою чергу обрав червоний оксамитовий костюм з чорними туфлями. Чоловік ніжно цілував живіт своєї коханої та майбутньої матері доньки. Автором фотосету став Рувен Афанадор.

Нагадаємо, що чутки про вагітність хіп-хоп-діви з'явилися пару місяців назад. Але після світського заходу на Saturday Night Live, співачка підтвердила чутки про очікування дитини від бойфренда Offset.