Співачка Cardi B показала звабливу фігуру на голому фото
Реперка Cardi B поділилася з шанувальниками новою провокаційною фотографією, на якій позує абсолютно голою.
25-річна зірка без зайвої скромності сфотографувалася голою, демонструючи форми та велике татуювання на стегні. Для кадру Cardi B лише одягнула яскраво рожевий парик, який спадав по її фігурі.
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Як відомо, 10 липня реперка вперше стала мамою і вже через місяць показала неймовірний результат схуднення.
Джерело: 24 Канал
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