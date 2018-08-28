Співачка Cardi B показала звабливу фігуру на голому фото

Реперка Cardi B поділилася з шанувальниками новою провокаційною фотографією, на якій позує абсолютно голою.

25-річна зірка без зайвої скромності сфотографувалася голою, демонструючи форми та велике татуювання на стегні. Для кадру Cardi B лише одягнула яскраво рожевий парик, який спадав по її фігурі.

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Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 27 Сер 2018 р. о 7:14 PDT

Як відомо, 10 липня реперка вперше стала мамою і вже через місяць показала неймовірний результат схуднення.

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 11 Лип 2018 р. о 12:20 PDT