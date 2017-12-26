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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Співачка Ciara знялась в сексуальному відеоролику для Love Magazine

14:38, сьогодні 850 Читать новость на русском
Ciara для Love Magazine
Ciara для Love Magazine / Скріншот з відео

Американська виконавиця Ciara стала героїнею 26 відеоролику для новорічного календаря Love Magazine.

Офіційний відеоролик календаря від Love Magazine вже з’явився на Youtube, однак видання вирішило у своєму Instagram та Youtube відраховувати дні до Нового року за допомогою коротких пікантних відеороликів.

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На відео американська співачка лише в одній білій футболці, сексуальній білизні з шубою та чорними ботфордами позує перед камерою.

"2017 рік виявився роком жінки і як ще краще можна відсвяткувати розширення прав жінок, ніж місяць неймовірно сильних та сексуальних жінок. Розширення прав і можливостей – це свобода вираження, і завжди дивовижно бачити, що жінки впевнені у своїй власні сили", – прокоментувала співачка Ciara у підписі до відеоролику.

7 грудня британська співачка Ріта Ора показала свої форми, 8 грудня у відеоролику з'явилась 18-річна американська виконавиця Медісон Бір, а 9 грудня нідерландська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала вправи на скакалці.

10 грудня опублікували відео, героїнею якого стала 21-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл. А в 11 ролику головну роль зіграла популярна американська модель Джіджі Хадід. Що примітно, модель знялася із небритими пахвами, що викликало бурю обговорень та негативних коментарів.

Героїнею 12 ролика стала угорська 24-річна модель Барбара Палвін. 13 грудня опублікували відео із донькою Стівена Болдвіна – 21-річна моделль Хейлі Болдвін. В 14 ролику знялася фотомодель Жасмін Сандерс, яка відома під псевдонімом "Золота Барбі" (Golden Barbie).

У 15 ролику знялася канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні), яка з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

16 грудня опублікували ролик із 27-річною моделлю Стеллою Максвелл. На відео для Love Magazine модель у нижній білизні їде на велосипеді та їсть морозиво. У 17 ролику знялася 21-річна американська модель Алексіс Рен.

Героїнею 18 ролика стала одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід. А в 19 ролику знялася американська акторка та модель Кейт Аптон. Для 20 ролику знялася відома модель Ірина Шейк в образі ковбоя.

В 21 ролику знялася бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно припинила співправцю із Victoria's Secret. Вона була "ангелом" бренду 17 років. А в 22 для відеокалендаря позувала американська співачка Теяна Тейлор, яка позувала у сексуальній білизні червоного кольору та наносила удари боксерській груші.

Героїнею 23 відеоролику стала супермодель та "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд. У 25 ролику Даутцен Крус, Ріта Ора, Адво Абоа, Хейлі Болдвін та багато інших моделей та співачок веселились разом з героями популярного мультсеріалу "The Muppet Show Theme" ("Маппети").

Теги: LifeStyle Музика Мода
Джерело: 24 Канал
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