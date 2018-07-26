Співачка Демі Ловато оконфузилася на сцені перед передозуванням: відео

У мережі опублікували кадри з концерту американської співачки Демі Ловато, яку кілька днів після цього госпіталізували з передозуванням наркотиками.

Так, зірка під час виступу забула слова своєї пісні про тверезість. Відповідне відео з’явилося в Instagram.

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"Чорт забирай, я забула текст", – промовила Ловато і покинула сцену.

Допис, поширений Jeanette Serrano. (@ecstatic.j) 23 Лип 2018 р. о 4:25 PDT

25 липня стало відомо, що Демі Ловато потрапила в лікарню з передозуванням наркотиками. Джерела розповіли, що під час госпіталізації зірці ввели налоксон – антидот при передозуванні , зокрема, героїном. Після цього зірка отямилася.

Демі написала пісню Sober у 2018 році і присвятила її тривалій боротьбі з наркотичною залежністю.

Дивіться кліп Демі Ловато Sober: