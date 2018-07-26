Співачка Демі Ловато оконфузилася на сцені перед передозуванням: відео
У мережі опублікували кадри з концерту американської співачки Демі Ловато, яку кілька днів після цього госпіталізували з передозуванням наркотиками.
Так, зірка під час виступу забула слова своєї пісні про тверезість. Відповідне відео з’явилося в Instagram.
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"Чорт забирай, я забула текст", – промовила Ловато і покинула сцену.
25 липня стало відомо, що Демі Ловато потрапила в лікарню з передозуванням наркотиками. Джерела розповіли, що під час госпіталізації зірці ввели налоксон – антидот при передозуванні , зокрема, героїном. Після цього зірка отямилася.
Демі написала пісню Sober у 2018 році і присвятила її тривалій боротьбі з наркотичною залежністю.
Дивіться кліп Демі Ловато Sober: