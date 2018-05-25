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Співачка Дуа Ліпа одягнула сукню українського бренду: яскраві фото

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Дуа Ліпа в сукні українського бренду Marianna Senchina
Дуа Ліпа в сукні українського бренду Marianna Senchina / Instagram / @dualipa

Британська співачка Дуа Ліпа, яка вже завтра виступить на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві, приміряла сукню українського бренду Marianna Senchina.

Відома молода співачка прибула в Україну ще в середу, однак вже впевнено почуває на українських просторах. Так, зірка одягнула чарівну червону сукню в чорний горох популярного українського бренду Marianna Senchina.

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Така сукня належить весняно-літній колекції бренду, присвяченій фільму "Красуня" 1990 року режисера Гаррі Маршалла.

Ця сукня відрізняється своїм об’ємним кроєм, – комплект з міні-спідниці і жакета з об'ємними рукавами і басками дуже пасують Ліпі, а сексуальні деталі сукні нагадують моду кінця 1980-х років.

 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

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Варто додати, що український бренд Marianna Senchina був заснований в 2015 році, де в колекціях одягу найчастіше можна побачити поєднання жіночності та романтизму. Раніше наряд українського бренду також приміряла барбадоська співачка Ріанна.

Теги: LifeStyle Мода Музика
Джерело: 24 Канал
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