Співачка Дуа Ліпа одягнула сукню українського бренду: яскраві фото

Британська співачка Дуа Ліпа, яка вже завтра виступить на фінальному матчі Ліги Чемпіонів в Києві, приміряла сукню українського бренду Marianna Senchina.

Відома молода співачка прибула в Україну ще в середу, однак вже впевнено почуває на українських просторах. Так, зірка одягнула чарівну червону сукню в чорний горох популярного українського бренду Marianna Senchina.

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Така сукня належить весняно-літній колекції бренду, присвяченій фільму "Красуня" 1990 року режисера Гаррі Маршалла.

Ця сукня відрізняється своїм об’ємним кроєм, – комплект з міні-спідниці і жакета з об'ємними рукавами і басками дуже пасують Ліпі, а сексуальні деталі сукні нагадують моду кінця 1980-х років.

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 24 Тра 2018 р. о 12:17 PDT

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Варто додати, що український бренд Marianna Senchina був заснований в 2015 році, де в колекціях одягу найчастіше можна побачити поєднання жіночності та романтизму. Раніше наряд українського бренду також приміряла барбадоська співачка Ріанна.