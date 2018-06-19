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Співачка Іггі Азалія показала звабливі форми на голому фото

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Іггі Азалія
Іггі Азалія / Фото з Іnstagram

Відома австралійська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія знялася оголеною, показавши ідеальну фігуру.

У такий звабливий спосіб 28-річна зірка прорекламувала модний бренд Fashion Nova.

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"Іноді все, що тобі потрібно, це пара прекрасних туфель", – підписала Азалія провокативні фото, на яких позувала без одягу і лише у шкарпетках та босоніжках.

 

Шанувальники Іггі були у захваті від її фігури і написали безліч компліментів у коментарях.

Хто така Іггі Азалія? Іггі Азалія – австралійська хіп-хоп-виконавиця. Її справжнє ім'я Аметист Амелія Келлі. Сингл співачки "Fancy" потрапив на перше місце чатів у Канаді, Новій Зеландії та у США. На вершині Billboard Hot 100 пісня пробула сім тижнів. Тоді Азалія встановила рекорд, пробувши на першому місці найбільше зі всіх жіночих реп-виконавців.

Теги: Мода LifeStyle Еротика
Джерело: 24 Канал
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