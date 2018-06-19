Співачка Іггі Азалія показала звабливі форми на голому фото

Відома австралійська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія знялася оголеною, показавши ідеальну фігуру.

У такий звабливий спосіб 28-річна зірка прорекламувала модний бренд Fashion Nova.

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"Іноді все, що тобі потрібно, це пара прекрасних туфель", – підписала Азалія провокативні фото, на яких позувала без одягу і лише у шкарпетках та босоніжках.

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic) 12 Чер 2018 р. о 2:18 PDT

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic) 12 Чер 2018 р. о 2:22 PDT

Шанувальники Іггі були у захваті від її фігури і написали безліч компліментів у коментарях.

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic) 14 Чер 2018 р. о 11:53 PDT

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic) 14 Чер 2018 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Iggy Azalea (@thenewclassic) 17 Чер 2018 р. о 11:05 PDT

Хто така Іггі Азалія? Іггі Азалія – австралійська хіп-хоп-виконавиця. Її справжнє ім'я Аметист Амелія Келлі. Сингл співачки "Fancy" потрапив на перше місце чатів у Канаді, Новій Зеландії та у США. На вершині Billboard Hot 100 пісня пробула сім тижнів. Тоді Азалія встановила рекорд, пробувши на першому місці найбільше зі всіх жіночих реп-виконавців.