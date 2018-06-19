Співачка Іггі Азалія показала звабливі форми на голому фото
Відома австралійська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія знялася оголеною, показавши ідеальну фігуру.
У такий звабливий спосіб 28-річна зірка прорекламувала модний бренд Fashion Nova.
Читайте також: Емілі Ратажковскі показала своє тіло в провокативному образі: гарячі фото
"Іноді все, що тобі потрібно, це пара прекрасних туфель", – підписала Азалія провокативні фото, на яких позувала без одягу і лише у шкарпетках та босоніжках.
Шанувальники Іггі були у захваті від її фігури і написали безліч компліментів у коментарях.
Хто така Іггі Азалія? Іггі Азалія – австралійська хіп-хоп-виконавиця. Її справжнє ім'я Аметист Амелія Келлі. Сингл співачки "Fancy" потрапив на перше місце чатів у Канаді, Новій Зеландії та у США. На вершині Billboard Hot 100 пісня пробула сім тижнів. Тоді Азалія встановила рекорд, пробувши на першому місці найбільше зі всіх жіночих реп-виконавців.