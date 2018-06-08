Співачка Камалія похвалилася червоним дипломом: фото

Співачка Камалія похвалилася червоним магістерським дипломом. Артистка прийшла на урочисте вручення у мантії та бонеті.

На сторінці в соцмережі Камалія виклала відповідне фото і розповіла, що з відзнакою закінчила магістратуру в Спортивному університеті в Києві.

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Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 8 Чер 2018 р. о 2:36 PDT

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 8 Чер 2018 р. о 7:30 PDT

Підтримати артистку прийшов чоловік – пакистанський мільярдер Мохаммад Захур та двоє доньок – Арабелла і Мірабелла.

"Сім'я підтримує маму-спортсменку!" – підписала фото із сім’єю співачка.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 8 Чер 2018 р. о 4:31 PDT

За словами Камалії, це її третя вища освіта і третя спеціальність, але перший червоний диплом.

Додамо, Камалія має намір стати доктором філософії спортивних наук.