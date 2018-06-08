Співачка Камалія похвалилася червоним дипломом: фото
Співачка Камалія похвалилася червоним магістерським дипломом. Артистка прийшла на урочисте вручення у мантії та бонеті.
На сторінці в соцмережі Камалія виклала відповідне фото і розповіла, що з відзнакою закінчила магістратуру в Спортивному університеті в Києві.
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Підтримати артистку прийшов чоловік – пакистанський мільярдер Мохаммад Захур та двоє доньок – Арабелла і Мірабелла.
"Сім'я підтримує маму-спортсменку!" – підписала фото із сім’єю співачка.
За словами Камалії, це її третя вища освіта і третя спеціальність, але перший червоний диплом.
Додамо, Камалія має намір стати доктором філософії спортивних наук.
Джерело: 24 Канал
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