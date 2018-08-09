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Співачка Камалія приміряла новий образ в екзотичному кліпі: відео

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Камалія зняла нове відео на пісню "Самба Тропікана"
Камалія зняла нове відео на пісню "Самба Тропікана" / Скріншот

Українська співачка Камалія презентувала нове гаряче відео на пісню "Самба Тропікана". Вокалістка приміряла незвичні образи в екзотичному відео.

Камалія представила нову запальну пісню "Самба Тропікана". До гарячого треку співачка зняла не менш спекотне відео. У новому ролику Камалія приміряла образ запальної білявки в спокусливих вбраннях. 

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Кліп "Самба Тропікана зняли у стилі lyric. Режисером ролика була відома українська кліпмейкерка Олена Винярська. 

У цій відеороботі мені захотілося показати її схожою на дику кішку! І латиноамериканські ритми композиції дуже цьому сприяли,
– зазначила Олена Винярська. 

Сама Камалія зізналась, що робота над новим екзотичним відео була для неї творчим експериментом. 

"Самба Тропікана" – це, безумовно, старт для іншої мене. Зараз ми готуємо абсолютно нову концертну програму. Впевнена, таку Камалію ви не просто не бачили, але і не уявляли собі", – додала співачка. 

Дивіться відео нового кліпу Камалії на пісню "Самба Тропікана":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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