Співачка Камалія приміряла новий образ в екзотичному кліпі: відео

Українська співачка Камалія презентувала нове гаряче відео на пісню "Самба Тропікана". Вокалістка приміряла незвичні образи в екзотичному відео.

Камалія представила нову запальну пісню "Самба Тропікана". До гарячого треку співачка зняла не менш спекотне відео. У новому ролику Камалія приміряла образ запальної білявки в спокусливих вбраннях.

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Кліп "Самба Тропікана зняли у стилі lyric. Режисером ролика була відома українська кліпмейкерка Олена Винярська.

У цій відеороботі мені захотілося показати її схожою на дику кішку! І латиноамериканські ритми композиції дуже цьому сприяли,

– зазначила Олена Винярська.

Сама Камалія зізналась, що робота над новим екзотичним відео була для неї творчим експериментом.

"Самба Тропікана" – це, безумовно, старт для іншої мене. Зараз ми готуємо абсолютно нову концертну програму. Впевнена, таку Камалію ви не просто не бачили, але і не уявляли собі", – додала співачка.

Дивіться відео нового кліпу Камалії на пісню "Самба Тропікана":