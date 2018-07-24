Співака Каньє Веста терміново госпіталізували, – ЗМІ

Чоловіка Кім Кардашян – репера Каньє Веста – терміново госпіталізували. Музикант скаржився на погане самопочуття, відтак звернувся за допомогою до медиків.

Як повідомляє TMZ, Каньє Веста госпіталізували у неділю, 22 липня. Допомогла йому в цьому знаменита дружина – блогер та акторка Кім Кардашян. Пара приїхала до однієї з лікарень Вест-Хіллзу, що в американській долині Сан-Фернандо.

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Після обстеження музиканту діагностували важку форму грипу. За інформацією ЗМІ, зіркова пара недовго пробула у шпиталі. Медики дали свої рекомендації щодо лікування Каньє Веста, відтак за лічені години Кім Кардашян забрала коханого додому.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Зазначимо, що у соціальній мережі Twitter артист неодноразово скаржився на погане самопочуття. Зокрема, Каньє Вест зізнавався, що страждає від головної болі. Окрім цього, в музиканта виявили синусит – запалення слизової оболонки повітряних пазух.