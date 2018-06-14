Співачка Катерина Бужинська знялася в елегантній фотосесії: фото

Українська співачка Катерина Бужинська взяла участь у фотосесії, яка стала незвичною для її сценічного образу.

Авторкою зйомки стала фотограф Олеся Іскова. Вона зняла Катерину в образі французької кінодіви Катрін Деньов, пише Табло ID.

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На чорно-білих кадрах Бужинська позувала у звабливому боді та велетенському капелюсі від дизайнерки Лесі Патоки.

Також на одному з фото Катерина знялася з співаком Олегом Вердою, з яким вона записала дует.