Співачка Катерина Бужинська знялася в елегантній фотосесії: фото
Українська співачка Катерина Бужинська взяла участь у фотосесії, яка стала незвичною для її сценічного образу.
Авторкою зйомки стала фотограф Олеся Іскова. Вона зняла Катерину в образі французької кінодіви Катрін Деньов, пише Табло ID.
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На чорно-білих кадрах Бужинська позувала у звабливому боді та велетенському капелюсі від дизайнерки Лесі Патоки.
Також на одному з фото Катерина знялася з співаком Олегом Вердою, з яким вона записала дует.
Джерело: 24 Канал
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