Співачка Lama зіграла фею в українському фентезі: фото

Співачка Lama (Наталя Дзеньків) взяла участь у фінальних зніманнях масштабного українського фентезі-фільму "Тільки Диво".

За сценарієм фільму співачка грає роль чарівної білосніжної феї, йдеться в ТСН.

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Зйомки фільму "Тільки диво"

Новий хіт виконавиці "Привіт, привіт" став одним із саундтреків майбутньої казки, прем'єра якої запланована на кінець цього року.



Зйомки фільму "Тільки диво"

"Для мене це справжня подія у моєму творчому житті. З дитинства я мріяла зніматися в кіно і зіграти роль Снігової Королеви. Це були незабутні дні знімань з командою професіоналів на чолі з режисером Оленою Каретник та неперевершені емоції, бо ця роль для мене є органічною", – поділилася враженнями Lama.

Стрічка "Тільки Диво" – переможець пітчингу Держкіно і має найрекордніший для України бюджет – майже 62 мільйони гривень, 44 мільйони на створення фільму виділяє держава.



Зйомки фільму "Тільки диво"

Глядачі дізнаються історію юнака Северина та його сестри Аніки, які задля порятунку хворого батька, долають низку випробувань та потрапляють у вир пригод. Головні герої не лише долатимуть труднощі, а й знаходитимуть справжнє кохання та будуватимуть міцну дружбу.



Зйомки фільму "Тільки диво"

"Тільки Диво" вже став одним із найочікуваніших фільмів вітчизняного кінематографу, його прем’єра запланована цієї зими.



Зйомки фільму "Тільки диво"

Прокат фільму "Тільки диво" очікується в Україні, США, Канаді та європейських країнах.