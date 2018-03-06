Співачка MamaRika оголилася у новому кліпі: відео

Співачка MamaRika ( Анастасія Кочетова) представила шанувальникам новий кліп на композицію "ХХДД".

У кліпі MamaRika постає у цікавому та сексуальному образі – у блискучих чорних штанах, червоному топі в сіточку та з дредами. Компанію артистці склали не менш епатажні дівчата.

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"Ці дівчата дуже різні, але кожна з них по-своєму гарна. Вони сексуальні, можуть бути зухвалими, залишаючись при цьому жіночними, вони знають собі ціну, тому можуть здатися недоступними. Я б сказала, що вони - феміністки в здоровому сенсі цього слова", – прокоментувала нову роботу MamaRika.

Режисером відео виступив Владислав Лукін. Знімали кліп у незвичних місцях – радянському санаторії під Києвом, ресторані, бібліотеці КПІ та закритому складі.

В одному з фрагментів відео MamaRika з’являється оголеною. Співачка сидить спиною до камери у ванні, а інші дівчата її миють.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що співачка виходить заміж за актора Сергія Середу.

Дивіться кліп на пісню MamaRika – "XXДД"