Співачка MamaRika вперше показала свою маму: чарівне фото

Українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, вперше опублікувала фото з мамою. Знімок викликав шквал коментарів у соціальній мережі.

Співачка MamaRika активно веде свій блог в Instagram. Зірка показує свої насичені будні та кадри з яскравого відпочинку. Тепер вперше артистка показала, як виглядає її мама.

Читайте також: Дзідзьо показав фото зі своєю мамою: неймовірна схожість

Анастасія Кочетова зробила відповідний знімок у столиці Польщі – Варшаві. MamaRika зробила чарівне селфі, на якому мама цілує її щоку. При цьому зірка виглядає щасливо, позуючи на одній з площ польського мегаполіса.

"Мама!" – лаконічно написала MamaRika.

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official) 30 Сер 2018 р. о 6:56 PDT

Користувачі мережі одразу ж прокоментували зворушливе фото. Прихильники співачки зазначили, що вона дуже подібна до своєї мами.

Хто така MamaRika?

Українська співачка, яка у 19 років дебютувала на проекті "Фабрика зірок-3". До цього зірка перемогла на "Американському шансі". Вже у 2010 році прихильники зірки слухали її пісні з псевдонімом Еріка, який згодом вона змінила на MamaRika. За час вокальної кар'єри Анастасія Кочетова випустила два студійні альбоми – "Папарацци" (2012) та "КАЧ" (2017). Щодо особистого життя, то у 2018 році артистка заручилась з гумористом Сергієм Середою.