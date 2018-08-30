Співачка Мерайя Кері вразила стрункою фігурою: фото

Відома американська співачка Мерайя Кері у свої 48 років вражаючи схудла і похизувалася ідеальним зовнішнім виглядом.

Мерайя Кері опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Зауважимо, Мерайя Кері останні кілька років стрімко гладшала (її вага сягала більше 100 кілограмів) і втрачала вагу. Після чого зірка зробила хірургічне втручання – вона вирізала собі частину шлунку заради схуднення.

Напередодні видання Hollywood Life писало про харчування Мерайї Кері. Так, стало відомо, що основу меню співачки складають овочі.

"Мерайя любить копченого лосося і каперси, тож вона їсть багато білка, але секрет її успіху в тому, що вона практично повністю прибрала з раціону цукор. Вона відмовилася від вуглеводів, хліба, шоколаду, солодощів, але якщо їй дуже хочеться, то з'їдає трохи фруктів або ягід, наприклад, чорницю або манго", – йдеться у джерелі.



Мерайя Кері / Instagram

До прикладу, так виглядала Мерайя Кері у червні 2017 року, пише Daily Mail.



Мерайя Кері торік

Хто така Мерайя Кері?Мерайя Кері є відомою американською співачкою, яка випустила близько 15 музичних альбомів за свою музичну кар'єру. Зірка також зіграла у восьми кінострічках і стала володаркою музичної премії "Греммі". 47-річна Мерайя була двічі одруженою та одного разу зарученою, однак всі її стосунки були невдалими. В артистки є двоє дітей-двійнят від другого шлюбу – донька Монро і син Моррокан. З грудня 2016 року вона зустрічається з молодим танцівником Брайаном Танакою.