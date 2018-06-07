Співачка Мерайя Кері, яку звинувачували в домаганнях, розповіла про важке дитинство

Американська співачка Мерайя Кері, яка відзначилася кількома звинуваченнями щодо прояву харасменту, зізналась, в дитинстві пережила багато страждань, що суттєво позначились на її психологічному здоров’ю сьогодні.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю виданню The Guardian.

Вона зізналась, що її боротьба з біполярним розладом II бере початок ще в дитинстві.

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У мене завжди були проблеми зі сном. Пригадую, мені було років шість, і я не могла заснути. У домі завжди щось відбувалося, коли я була маленькою, тож я ніколи не почувалася в безпеці. Гадаю, тоді це почалося,

– зізналась Мерайя Кері.



Мерайя Кері

Оскільки вона була міжрасовою дитиною, їй часто перепадало від однолітків. Вона згадала, як у дитинстві до неї прийшла подруга і розплакалась, коли побачила темношкірого батька Мерайї.

"У дитинстві мені доводилося багато страждати, щоб відчувати себе визнаною та гідною існування на Землі. Я почувалася не так, як всі інші, тому що я була міжрасовою", – поділилась 48-річна зірка.

Нагадаємо, що у квітні цього року Мерайя Кері в одному з інтерв’ю зізналась, що страждає на біполярний розлад. Наразі Кері проходить терапію та приймає ліки від психічної хвороби, яка включає періоди депресії, а також гіпоманію (менш серйозну, ніж манія, але яка може викликати дратівливість, безсоння та гіперактивність).



Наприкінці в час розвитку секс-скандалу в Голлівуді, Мерайя Кері також потрапила в "чорний список", – проти співачки подав позов охоронець, який працював у зірки. За його словами, Мерайя Кері ходила перед ним роздягнута або в прозорій білизні. Згодом зі звинувеченнями такого ж характеру виступила екс-менеджер та подруга Мерайї Кері Стелла Булочников-Штольпер.