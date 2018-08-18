Співачка Мерайя Кері засвітила пишні груди в костюмі для дайвінгу: пікантні фото
Популярна американська співачка Мерайя Кері покаталась на розкішній яхті. Під час відпочинку зірка засвітила чимале декольте в комбінезоні для дайвінгу.
Мерайя Кері готується до насичених гастролей в США. Артистка запланувала провести гучні концерти у Лас-Вегасі, які вже стали подією року в штаті. Та співачка вирішила не тільки вокально підготуватись до виступу, але й відпочити перед насиченими буднями.
Читайте також: Кендалл Дженнер сфотографувалася топлес для глянцю
Поп-діва не розповіла, де саме вона провела райський уїк-енд. Однак на Instagram-сторінці Мерайї Кері з'явились кадри, зроблені на розкішній яхті. Перед камерою зірка позувала у комбінезоні для дайвінгу, який був пікантно розстебнутий. Так артистка підкреслила свої апетитні форми та спокусливо оголила груди.
Відомо, що відпочивала Мерайя Кері не сама. У поїздку вона взяла молодого бойфренда Брайана Танакі. Окрім цього, на яхті співачка зробила фото зі своїми доньками – двійнятами Монро і Морокканою.