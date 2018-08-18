21:59
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 17°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Співачка Мерайя Кері засвітила пишні груди в костюмі для дайвінгу: пікантні фото

1124 Читать новость на русском
Мерайя Кері
Мерайя Кері / Фото з вільних джерел

Популярна американська співачка Мерайя Кері покаталась на розкішній яхті. Під час відпочинку зірка засвітила чимале декольте в комбінезоні для дайвінгу.

Мерайя Кері готується до насичених гастролей в США. Артистка запланувала провести гучні концерти у Лас-Вегасі, які вже стали подією року в штаті. Та співачка вирішила не тільки вокально підготуватись до виступу, але й відпочити перед насиченими буднями. 

Читайте також: Кендалл Дженнер сфотографувалася топлес для глянцю

Поп-діва не розповіла, де саме вона провела райський уїк-енд. Однак на Instagram-сторінці Мерайї Кері з'явились кадри, зроблені на розкішній яхті. Перед камерою зірка позувала у комбінезоні для дайвінгу, який був пікантно розстебнутий. Так артистка підкреслила свої апетитні форми та спокусливо оголила груди.

 

Відомо, що відпочивала Мерайя Кері не сама. У поїздку вона взяла молодого бойфренда Брайана Танакі. Окрім цього, на яхті співачка зробила фото зі своїми доньками – двійнятами Монро і Морокканою.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Музика відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук