Співачка Мерайя Кері засвітила пишні груди в костюмі для дайвінгу: пікантні фото

Популярна американська співачка Мерайя Кері покаталась на розкішній яхті. Під час відпочинку зірка засвітила чимале декольте в комбінезоні для дайвінгу.

Мерайя Кері готується до насичених гастролей в США. Артистка запланувала провести гучні концерти у Лас-Вегасі, які вже стали подією року в штаті. Та співачка вирішила не тільки вокально підготуватись до виступу, але й відпочити перед насиченими буднями.

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Поп-діва не розповіла, де саме вона провела райський уїк-енд. Однак на Instagram-сторінці Мерайї Кері з'явились кадри, зроблені на розкішній яхті. Перед камерою зірка позувала у комбінезоні для дайвінгу, який був пікантно розстебнутий. Так артистка підкреслила свої апетитні форми та спокусливо оголила груди.

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 15 Сер 2018 р. о 9:54 PDT

Відомо, що відпочивала Мерайя Кері не сама. У поїздку вона взяла молодого бойфренда Брайана Танакі. Окрім цього, на яхті співачка зробила фото зі своїми доньками – двійнятами Монро і Морокканою.

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 15 Сер 2018 р. о 11:44 PDT

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 17 Сер 2018 р. о 5:42 PDT

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 17 Сер 2018 р. о 12:07 PDT