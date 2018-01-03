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Співачка Надя Дорофєєва потрапила під крапельницю

18:44, сьогодні 2168 Читать новость на русском
Надя Дорофєєва потрапила під крапельницю
Надя Дорофєєва потрапила під крапельницю / podrobnosti.ua

Українська співачка, солістка популярної групи "Время и стекло", після Нового року потрапила під крапельницю.

Відповідні фото з'явилися в "Сторіс" Дорофєєвої в Instagram.

А на одному з фото Надя відображена з крапельницею в руці.

Надя Дорофєєва під крапельницею

Надя Дорофєєва під крапельницею

Це стривожило її підписників, які не знали, що трапилось зі співачкою і почали підозрювати хворобу і навіть вагітність зірки.

Пізніше співачка прояснила ситуацію іншим фото, на якому написала, що в неї отруєння.

Дорофєєва отруїлась

Дорофєєва отруїлась

До речі, як можна здогадатись із останньої публікації, Новий рік Дорофєєва зустрічала з чоловіком – співаком Володимиром Дантесом.

"Найкращий Новий рік", – підписала фото співачка.

Лучший Новый Год ) @vladimirdantes

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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