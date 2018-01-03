Співачка Надя Дорофєєва потрапила під крапельницю
18:44, сьогодні 2168 Читать новость на русском
Українська співачка, солістка популярної групи "Время и стекло", після Нового року потрапила під крапельницю.
Відповідні фото з'явилися в "Сторіс" Дорофєєвої в Instagram.
А на одному з фото Надя відображена з крапельницею в руці.
Надя Дорофєєва під крапельницею
Це стривожило її підписників, які не знали, що трапилось зі співачкою і почали підозрювати хворобу і навіть вагітність зірки.
Пізніше співачка прояснила ситуацію іншим фото, на якому написала, що в неї отруєння.
Дорофєєва отруїлась
До речі, як можна здогадатись із останньої публікації, Новий рік Дорофєєва зустрічала з чоловіком – співаком Володимиром Дантесом.
"Найкращий Новий рік", – підписала фото співачка.
Джерело: 24 Канал
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