Співачка Наталія Могилевська розповіла, якою вона себе бачить в старості

Хоч Наталії Могилевській ще далеко до старості, однак зірка все ж розмірковує, якою вона буде в років 80. Своїми думками зірка поділилась у блозі.

2 серпня популярна українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала 45-ий день народження. Прихильники зірки відзначають, що час непідвладний над артисткою, бо вона з роками стає дедалі привабливішою.

Читайте також: Наталія Могилевська засвітила стрункі ноги в блискучій сукні: фото

Та попри чималий успіх, перемогу на "Танцях з зірками" та повернення на велику сцену Наталія Могилевська задумалась, якою вона буде у 80 років. Артистка написала кумедний допис, в якому озвучила свої припущення щодо старості.

Якою я бачу себе в старості? Веселою старенькою з наманікюреними пальчиками, яка буде продовжувати підкорювати нові висоти. Я буду змагатися з донькою Наді Дорофеєвої в "Танцях із зірками-2075". Впевнена, у 80 життя тільки починається!

– написала Наталія Могилевська.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 31 Сер 2018 р. о 1:11 PDT

На такий гумористичний допис одразу ж відреагували користувачі мережі. "Ще рано думати про стареньку бабусю", "З такими думками і темпераментом старість не співпадає, а відступає, а потім розвертається і зовсім йде", "Розкішній жінці час тільки до лиця", – написали прихильники зірки.