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Співачка Наталія Могилевська розповіла, якою вона себе бачить в старості

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Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Фото із соцмереж

Хоч Наталії Могилевській ще далеко до старості, однак зірка все ж розмірковує, якою вона буде в років 80. Своїми думками зірка поділилась у блозі.

2 серпня популярна українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала 45-ий день народження. Прихильники зірки відзначають, що час непідвладний над артисткою, бо вона з роками стає дедалі привабливішою. 

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Та попри чималий успіх, перемогу на "Танцях з зірками" та повернення на велику сцену Наталія Могилевська задумалась, якою вона буде у 80 років. Артистка написала кумедний допис, в якому озвучила свої припущення щодо старості. 

Якою я бачу себе в старості? Веселою старенькою з наманікюреними пальчиками, яка буде продовжувати підкорювати нові висоти. Я буду змагатися з донькою Наді Дорофеєвої в "Танцях із зірками-2075". Впевнена, у 80 життя тільки починається!
– написала Наталія Могилевська. 

 

На такий гумористичний допис одразу ж відреагували користувачі мережі. "Ще рано думати про стареньку бабусю", "З такими думками і темпераментом старість не співпадає, а відступає, а потім розвертається і зовсім йде", "Розкішній жінці час тільки до лиця", – написали прихильники зірки. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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