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Співачка Наталія Орейро зізналась у любові до Росії: відеофакт

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Наталія Орейро у новому кліпі, який став неофіційним гімном ЧС-2018
Наталія Орейро у новому кліпі, який став неофіційним гімном ЧС-2018 / Скріншот

Зірка серіалу "Дикий ангел" та співачка Наталія Орейро після тривалої творчої паузи зняла новий кліп. У відео зірка приміряла російський національний аксесуар та зізналась у любові країні-агресору.

Уругвайська та аргентинська співачка Наталія Орейро презентувала відео до пісні "United by Love". На початку ролика артистка грає роль одинокої матері, яка не має достатньо коштів, проте разом із сином мріє про поїздку до РФ. Про це свідчить сувенірна куля, в якій видніється собор Василія Блаженного, що на головній площі Москви. 

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Чарівним чином зірка з дитиною опиняється в сувенірі, де постає у національному аксесуарі – яскравому кокошнику. Вбрана Наталія Орейро в об'ємну сукню, на якій видніються прапори багатьох країн світу. Артситка в треку закликає танцівників підняти руки вверх, звертаючись до них російською. Окрім цього, зірка зізнається, що любить Росію.

З честю під єдиним небом прозвучать співом голоси всіх країн... Я вас люблю, Росіє! 
– радісно вигукує в кліпі Наталія Орейро.

Запальна музика та спортивна тематика зробили пісню неофіційним гімном Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться всередині червня в Москві.

Дивіться відео до пісні Наталії Орейро "United by Love":

 

 

 

Теги: Новини спорту LifeStyle Музика Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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