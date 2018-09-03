Співачка Наташа Корольова подала до суду позов проти України: деталі

Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова подала позов до Європейського суду з прав людини через заборону на в'їзд в Україну.

Про це вона повідомила "РИА Новости" 2 вересня.

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Корольова зауважила, що вона "поки що лише подала, відправила документи" до суду і у вирішенні цієї справи сподівається на "здоровий глузд".

За словами співачки, вона є "без провини репресованою людиною".

Окрім того, артистка наголосила, що звинувачення на її адресу з української сторони не відповідають дійсності, і додала, що "правда має перемогти".

Нагадаємо, у жовтні 2016 року СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років "за дії, що суперечать інтересам країни". Однак співачка звернулась з проханням до правоохоронців пустити її в Київ на похорон бабці. В СБУ надали такий дозвіл.