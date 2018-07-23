Співачка Ніколь Шерзінгер відпочиває в Сен-Тропе з молодим бойфрендом: фото

Популярна співачка, екс-учасниця гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер відправилася на короткий відпочинок до популярного курорту Сен-Тропе.

40-річна зірка відправилася туди зі своїм бойфрендом, болгарським тенісистом Григором Дімітровим, який на 13 років молодший від Ніколь.

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Папарацці підловили закохану пару під час їх відпочинку на яхті. Шерзінгер обрала білий купальник, який підкреслював спортивну фігуру співачки.

Ніколь та Григор весело провели відпочинок на яхті

Пара весело проводила час: Григор та Ніколь купалися, засмагали, а тоді вирішили влаштувати фотосесію.

Ніколь та Григор почали зустрічатися в кінці 2015 року. До цього у Шерзінгер був тривалий роман з відомим британським автогонщиком Льюїсом Хемільтоном.

Ніколь та Григор у стосунках майже три роки