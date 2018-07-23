14:35
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Співачка Ніколь Шерзінгер відпочиває в Сен-Тропе з молодим бойфрендом: фото

1251 Читать новость на русском
Ніколь Шерзінгер відпочиває в Сен-Тропе
Ніколь Шерзінгер відпочиває в Сен-Тропе / Daily Mail

Популярна співачка, екс-учасниця гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер відправилася на короткий відпочинок до популярного курорту Сен-Тропе.

40-річна зірка відправилася туди зі своїм бойфрендом, болгарським тенісистом Григором Дімітровим, який на 13 років молодший від Ніколь.

Читайте також: Настя Каменських з'явилася на публіці в ультракоротких шортах: відверті фото

Папарацці підловили закохану пару під час їх відпочинку на яхті. Шерзінгер обрала білий купальник, який підкреслював спортивну фігуру співачки.

Ніколь та Григор весело провели відпочинок на яхті

Пара весело проводила час: Григор та Ніколь купалися, засмагали, а тоді вирішили влаштувати фотосесію.

Ніколь та Григор почали зустрічатися в кінці 2015 року. До цього у Шерзінгер був тривалий роман з відомим британським автогонщиком Льюїсом Хемільтоном.

Ніколь та Григор у стосунках майже три роки

Теги: LifeStyle Голлівуд Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1344
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
267
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 619
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 08:04 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
2381
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 805
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук