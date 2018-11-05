Співачка Оля Полякова опублікувала гарячі фото в купальниках

Українська співачка Оля Полякова не соромиться показувати не тільки фото з яскравих буднів, але й пікантні знімки з відпочинку. Це артистка довела, опублікувавши серію гарячих світлин в купальнику.

Після тривалої підготовки до шоу "Королева ночі", що відбулось 26 жовтня у столичному "Палаці спорту", Оля Полякова вирішила відновити свої сили. Для цього вона обрала Мальдіви, звідки встигла викласти провокативні знімки. Перед камерою співачка позувала повністю голою, чим спровокувала хвилю коментарів, як прихильників, так і хейтерів.

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Однак гнівні коментарі аж ніяк не повпливали на "Супербілявку" українського шоу-бізнесу. Оля Полякова опублікувала серію світлин у сексапільних пляжних вбраннях. На фото зірка продемонструвала струнку фігуру в роздільному білому купальнику, який ще й підкреслив її засмагу.

Окрім цього, зірка пояснила підписникам свого блогу, що не має наміру дослухатись до їхніх порад та публікувати фото, які б вони хотіли бачити в її Instagram. Таким чином Оля Полякова вкотре підкреслила, що сама вирішує, якими світлинами ділитись із громадськістю.

"Дивні якісь соцмережі і фоловери, їм завжди все не так: то занадто гола, то занадто одягнена, то купальник занадто однаковий. Вам, панове, не догодиш... Але я й не намагаюсь", – написала Оля Полякова, додавши фото в закритому рожевому купальнику.

Хто така Оля Полякова?

Українська співачка і телеведуча, учасниця шоу "Танці з зірками". Полякова знялася у кількох фільмах, зокрема, в українській комедії "Свінгери".