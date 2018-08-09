Співачка Пінк потрапила в лікарню у Сіднеї

Популярну американську співачку Пінк екстрено госпіталізували в Австралії перед концертом.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Мене забрали до лікарні з нестерпним болем", – написала Пінк.

Артистка розповіла, що пробула у лікарні близько доби. За її словами, на своїх концертах вона "не просто стоїть із мікрофоном та співає", а багато рухається, тому має бути абсолютно здоровою, щоби повернутися до виступів.

Я питиму зелений чай і проводитиму час із моїми дітьми. Попереджаю папараці, ви можете побачити, як я виходжу зі свого готельного номера з двома маленькими дітьми, і ще одне попередження: я можу навіть усміхатися. Але не дуже. Намагатимуся контролювати усмішки,

– наголосила співачка.

Нагадаємо, Мережу розбурхали знімки американської співачки Пінк на сімейному відпочинку. Фото не викликали б значного резонансу, якби напередодні вона не скасувала концерт в австралійському Сіднеї. Відтак обурені прихильники з розпачем переглянули знімки.



Пінк пояснила: фото не показують, що їй довелось пережити за час австралійського турне. Артистка та її діти – 7-річна Віллоу та 1-річний Джеймсон – вже двічі звертались до лікарів за допомогою.