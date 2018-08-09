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Співачка Пінк потрапила в лікарню у Сіднеї

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Пінк
Пінк / GettyImages

Популярну американську співачку Пінк екстрено госпіталізували в Австралії перед концертом.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Мене забрали до лікарні з нестерпним болем", – написала Пінк.

Артистка розповіла, що пробула у лікарні близько доби. За її словами, на своїх концертах вона "не просто стоїть із мікрофоном та співає", а  багато рухається, тому має бути абсолютно здоровою, щоби повернутися до виступів.

Я питиму зелений чай і проводитиму час із моїми дітьми. Попереджаю папараці, ви можете побачити, як я виходжу зі свого готельного номера з двома маленькими дітьми, і ще одне попередження: я можу навіть усміхатися. Але не дуже. Намагатимуся контролювати усмішки,
– наголосила співачка.

 

Hi beautiful Sydney people. First, I want to say thank you to all of the kind people out there for your well wishes for my speedy recovery. On Monday, we were absolutely planning on going ahead with the show, and about 20 minutes before I left for soundcheck, I was rushed to the hospital, in excruciating pain. That was the reason for the late cancellation. It was out of anyone’s control, and of course, wasn’t planned that way. I was discharged from hospital last night, and am following doctors orders of liquids and rest. A lot of you know how physical my shows are, and that I don’t just stand in front a microphone and sing. I flip, dance, fly, harness, silk, and scream my way through a total shit show of awesomeness (no pun intended). Therefore, I need to be physically healthy and well in order to perform this show. I think all of you deserve the full show and me at my best. Our next show will be Saturday, and until then I will be drinking green tea, and spending time with my kids. That’s a warning to paparazzi, you might actually see me walking upright outside of my hotel room cage with two little children, and another warning: I might even smile. Not too much, though. I’ll try to control the smiling. My sincere apologies to any of the ticket holders that this has affected, the rescheduled dates will be announced today. Thank you for your patience, compassion, and support. I look forward to rocking out with all of you as we have done for many many years. All of my love. Pink I also want to thank the amazing doctors and nurses at St Vincent’s Hospital for taking such good care of me and getting me home to my kids.

Допис, поширений P!NK (@pink)

Нагадаємо, Мережу розбурхали знімки американської співачки Пінк на сімейному відпочинку. Фото не викликали б значного резонансу, якби напередодні вона не скасувала концерт в австралійському Сіднеї. Відтак обурені прихильники з розпачем переглянули знімки.

Пінк пояснила: фото не показують, що їй довелось пережити за час австралійського турне. Артистка та її діти – 7-річна Віллоу та 1-річний Джеймсон – вже двічі звертались до лікарів за допомогою.

Теги: LifeStyle Австралія Музика
Джерело: 24 Канал
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