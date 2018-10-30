Співачка Ріанна знялась у рекламі власного бренду білизни: гарячі фото

Брабадоська співачка Ріанна вирішила більшу увагу приділити своєму бізнесу. Зірка вже презентувала нову лінійку косметики, а тепер знялась у рекламі спідньої білизни.

На Тижні моди в Нью-Йорку Ріанна гучно презентувала нову колекцію спідньої білизни власного бренду. Артистка влаштувала справжню саванну та представила новинки білизни Savage x Fenty, в яких на модний подіум вийшли моделі різних рас і тілобудови. Навіть вагітні дівчата прокрокували у звабливому вбранні від Ріанни.

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Згодом співачка знялась у сексуальній рекламі, в якій показала світу звабливі комплекти спідньої білизни. На одному із фото зірка приміряла сексуальний образ нареченої у мереживному вбранні. Ріанна доповнила гарячий look фатою, що дуже ефектно виглядало на знімку.

Раніше ж Ріанна постала перед прихильниками у яскравій білизні власного бренду. Зірка підкреслила свої пишні форми у провокативній рекламі. У мережі одразу порівняли образ Ріанни з міфічними істотами, що ще більше розбурхало уяву прихильників.



Ріанна у кампейні Savage x Fenty



Сексуальні фото Ріанни