Співачка Ріта Ора позувала перед камерою в білизні: спокусливе фото

Популярна американська співачка Ріта Ора, яка не належить до голлівудських скромниць, вкотре приголомшила прихильників сексуальним фото. Світлину зірка розмістила на Instagram-сторінці.

Пікантний знімок ріта Ора зробила під час відпочинку на узбережжі Каліфорнії. Зірка позувала перед камерою, вмостившись на камені біля океану. При цьому позаду Ріти Ори виднівся неймовірний краєвид із заходом сонця.

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Для фото популярна співачка обрала білизну тілесного кольору, яка підкреслила ідеальну струнку фігуру знаменитості. Ріта Ора легко вигнула тіло та грайливо поставила ноги, що додало ще більшої сексуальності образу.

Так, залиште мене тут... Поки я не почну замерзати до смерті. Але наразі мені добре. Дякую Біґ-Суру (район на узбережжі Каліфорнії, – ред.),

– написала зірка в Instagram.

Майже півмільйона прихильників Ріти Ори вподобали пікантне фото зірки в соціальній мережі. Люди відзначали струнку фігуру співачки та не скупились на компліменти.