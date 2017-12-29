Співачка Ріта Ора виклала спокусливе фото топлес
23:15, 29 грудня 2502 Читать новость на русском
Відома британська співачка Ріта Ора не соромиться викладати свої відверті знімки. Крім того, зірка часто з’являється у сміливих нарядах не лише у кліпах, а й на червоних доріжках.
Нещодавно 27-річна Ріта опублікувала нові оголені знімки, щоб потішити своїх шанувальників.
На фото співачка позує лише у нижній білизні, прикривши груди руками.
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"Крокуємо в 2018 рік. Так, я просто опублікувала фото моїх сідниць", – підписала гарячий знімок Ора.
Ріта Ора оголилася
Джерело: 24 Канал
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