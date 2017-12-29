Співачка Ріта Ора виклала спокусливе фото топлес

Відома британська співачка Ріта Ора не соромиться викладати свої відверті знімки. Крім того, зірка часто з’являється у сміливих нарядах не лише у кліпах, а й на червоних доріжках.

Нещодавно 27-річна Ріта опублікувала нові оголені знімки, щоб потішити своїх шанувальників. На фото співачка позує лише у нижній білизні, прикривши груди руками. Читайте також: Ріта Ора звабливо покрутила сідницями у латексній білизні для календаря Love Magazine: відео "Крокуємо в 2018 рік. Так, я просто опублікувала фото моїх сідниць", – підписала гарячий знімок Ора. Ріта Ора оголилася Допис, поширений Rita Ora (@ritaora) 3 Гру 2017 р. о 1:27 PST