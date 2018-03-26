Співачка Руслана показала свій маєток неподалік Києва: захопливі фото
Під час візиту журналістів українського телеканалу популярна українська співачка Руслана Лижичко провела екскурсію своїм енергетично-незалежним будинком. Стильний маєток зірка побудувала зі своїм чоловіком – Олександром Ксенофонтовим.
Неймовірні світлини, які співачка опублікувала на сторінках в соціальних мережах Instagram та Facebook, зробила фотограф Оксана Оніскевич.
Перед камерою Руслана позувала зі своїми домашніми тваринами – трьома собаками різних пород. Також кілька фото зробили у студії звукозапису, яку зіркове подружжя обладнало в будинку.
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Відомо, що фотосесія пройшла на даху маєтку, де Руслана на Водохреще обливала себе водою. На будівлі ще лежить сніг, однак видніється стильний ландшафтний дизайн.
Ми з Сашком показували свій енергетично-незалежний будинок і студію. Це будинок майбутнього. "Музику потрібно створювати на чистій невичерпній енергії" – саме такий заклик я зроблю цього року у Лісабоні під час Євробачення,
– написала Руслана.
Темою інтерв'ю зі співачкою, яка здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2014, розповіла про особливості шоу. Також Руслана поділилась думками щодо особливих речей, які додають Україні справжньої екзотики, та чому зірка перемогла у 2004 році.
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