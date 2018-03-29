12:26
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Співачка Сара Гардінг засвітила чимале татуювання в елегантній сукні: фото

642 Читать новость на русском
Співачка Сара Гардінг
Співачка Сара Гардінг

Популярна британська модель та акторка, екс-солістка поп-гурту Girls Aloud Сара Гардінг показала велике татуювання на спині. Візерунок стильно поєднався з елегантним вбранням зірки.

У розкішному вбранні співачка відвідала кінозахід National Film Awards, який відбувся у Лондоні, передає The Daily Mail.

Читайте також: Селена Гомес приміряла яскравий образ у стилі 70-х: фото

36-річна Сара Гардінг виглядала розкішно. На захід зірка вбрала чорну вечірню сукню з глибоким декольте. Верх плаття був розшитий камінням, що додало вишуканості образу. Сара Гардінг сплела волосся в елегантну зачіску та зробила макіяж з акцентом на очі. Стильний "лук" співачка доповнила чорним клатчем, туфлями на підборах та прикрасами.


Сара Гардінг на кінозаході у Лондоні

Однак найбільше увагу журналістів та селебрітіз привернуло татуювання на спині Сари Гардінг. Чималий малюнок двох птах поєднувався з надписом посередині.


Співачка Сара Гардінг

Це не єдине татуювання співачки, яке помітили журналісти. Також зірка має таємничий тибетський текст на руці та іспанський напис, що в перекладі означає "я знаю, хто ти і ... розум не важливий". Стилісти давніше розкритикували ці татуювання, назвавши їх наслідком депресії. Однак варто зазначити, що все ж розписи виглядали дуже ефектно.


Сара Гардінг на світському заході у Лондоні

Теги: Великобританія LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук