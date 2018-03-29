Співачка Сара Гардінг засвітила чимале татуювання в елегантній сукні: фото

Популярна британська модель та акторка, екс-солістка поп-гурту Girls Aloud Сара Гардінг показала велике татуювання на спині. Візерунок стильно поєднався з елегантним вбранням зірки.

У розкішному вбранні співачка відвідала кінозахід National Film Awards, який відбувся у Лондоні, передає The Daily Mail.

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36-річна Сара Гардінг виглядала розкішно. На захід зірка вбрала чорну вечірню сукню з глибоким декольте. Верх плаття був розшитий камінням, що додало вишуканості образу. Сара Гардінг сплела волосся в елегантну зачіску та зробила макіяж з акцентом на очі. Стильний "лук" співачка доповнила чорним клатчем, туфлями на підборах та прикрасами.



Сара Гардінг на кінозаході у Лондоні

Однак найбільше увагу журналістів та селебрітіз привернуло татуювання на спині Сари Гардінг. Чималий малюнок двох птах поєднувався з надписом посередині.



Співачка Сара Гардінг

Це не єдине татуювання співачки, яке помітили журналісти. Також зірка має таємничий тибетський текст на руці та іспанський напис, що в перекладі означає "я знаю, хто ти і ... розум не важливий". Стилісти давніше розкритикували ці татуювання, назвавши їх наслідком депресії. Однак варто зазначити, що все ж розписи виглядали дуже ефектно.



Сара Гардінг на світському заході у Лондоні