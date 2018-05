Співачка Селін Діон повернулася на сцену після важкої операції

Популярна канадська співачка Селін Діон, яка два місяці тому повідомила про скасування концертів через стан здоров’я, повернулася на велику сцену.

Свій перший концерт після повернення співачка відіграла у Лас-Вегасі, повідомляє Рeople.

Читайте також: Хочу вдруге поїхати на "Євробачення", – Руслана



Селін Діон

Почала вечір співачка зі звернення до зали глядачів, які вітали її, аплодуючи стоячи.

"Ви знаєте, що деякий час я не давала шоу, тому що у мене були проблеми зі здоров'ям. Але я мушу сказати, що неймовірно щаслива повернутися. Сцена – це другий дім для мене, і я зізнаюся, що так нервую, що у мене підгинаються ноги", – заявила зі сцени співачка.

Співачка зізналася, що, незалежно від того, як багато концертів вона дала, кожного разу вона хвилюється.

Почала Селін свій концерт з пісні "I Surrender".

Заспівала вона також і свою нову пісню Ashes, яка входить в саундтрек до фільму "Дедпул 2", у кліпі до якої Дедпул еротично станцював на високих підборах.

"Цей фільм однозначно не для дітей. Він смішний і божевільний, але не для дитячих очей. Райан Рейнольдс надіслав мені пісню, і я не змогла встояти. Мені дуже приємно заспівати її вперше перед глядачами", –зауважила співачка.

Хто така Селін Діон? Всесвітньовідома канадська поп-діва, одна з найбільш високооплачуваних музиканток сучасності. По всьому світу продано понад 200 мільйонів копій її альбомів. Виконавиця пісні "My Heart Will Go On", яка була головним саундтреком фільму "Титанік" і за яку співачка отримала "Оскар" і три премії "Ґреммі".