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Співачка Селін Діон повернулася на сцену після важкої операції

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Селін Діон повернулася на сцену
Селін Діон повернулася на сцену / Pinterest

Популярна канадська співачка Селін Діон, яка два місяці тому повідомила про скасування концертів через стан здоров’я, повернулася на велику сцену.

Свій перший концерт після повернення співачка відіграла у Лас-Вегасі, повідомляє Рeople.

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Селін Діон

Почала вечір співачка зі звернення до зали глядачів, які вітали її, аплодуючи стоячи.

"Ви знаєте, що деякий час я не давала шоу, тому що у мене були проблеми зі здоров'ям. Але я мушу сказати, що неймовірно щаслива повернутися. Сцена – це другий дім для мене, і я зізнаюся, що так нервую, що у мене підгинаються ноги", – заявила зі сцени співачка.

Співачка зізналася, що, незалежно від того, як багато концертів вона дала, кожного разу вона хвилюється. 

Почала Селін свій концерт з пісні "I Surrender".

Заспівала вона також і свою нову пісню Ashes, яка входить в саундтрек до фільму "Дедпул 2", у кліпі до якої Дедпул еротично станцював на високих підборах.

"Цей фільм однозначно не для дітей. Він смішний і божевільний, але не для дитячих очей. Райан Рейнольдс надіслав мені пісню, і я не змогла встояти. Мені дуже приємно заспівати її вперше перед глядачами", –зауважила співачка.

Хто така Селін Діон? Всесвітньовідома канадська поп-діва, одна з найбільш високооплачуваних музиканток сучасності. По всьому світу продано понад 200 мільйонів копій її альбомів. Виконавиця пісні "My Heart Will Go On", яка була головним саундтреком фільму "Титанік" і за яку співачка отримала "Оскар" і три премії "Ґреммі". 

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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