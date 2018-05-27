Співачка Слава Камінська розсмішила прихильників кумедним сімейним знімком

Вокалістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська активно веде свій блог на сторінці в Instagram. Зірка не приховує свого захвату від сімейного життя, тому часто тішить прихильників милими знімками з чоловіком та дітьми.

Нещодавно Слава Камінська насмішила користувачів мережі новим знімком. На фото її чоловік – пластичний хірург Едгар Камінський кумедно кривляється у кав'ярні. Поряд із ним сидить син Леон, який повторив гримасу батька. Знімок вийшов дуже позитивним та смішним.

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Замість тисячі слів. "Двоє зі скриньки",

– написала Слава Камінська, звертаючи увагу на схожість чоловіка та сина.

Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska) 25 Тра 2018 р. о 4:39 PDT

Сама ж співачка сфотографувалась з сином Леоном у червоному костюмі, білій блузі та зеленій хустці, стильно зав'язаній на голові. Яскравий образ зірка доповнила ідеальним макіяжем та коричневим взуттям.

"Не знаю, як вам, але мені це фото подобається. Можете, звичайно, писати, що у мене тут щось з обличчям. Відповім відразу всім: "Я бачу". Вирішила зробити макіяж в програмі, а заодно і пластику. Трішки перестаралася. З ким не буває? Костюм Kindi.dars, хустку з розпродажу, майка Soho, сережки з "барахолки". Взуття "Луї Відро" відмінно доповнює образ. Син власного виробництва. На ньому костюм з карлючками в районі бірки, здається, китайський, але цілком можливо, що і корейський. Майка Marc Jackobs", – розповіла про свій "лук" Слава Камінська.

Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska) 24 Тра 2018 р. о 7:32 PDT

Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska) 25 Тра 2018 р. о 5:13 PDT

Зазначимо, що, окрім 4-річного сина Леона, зіркове подружжя виховує 3-річну доньку Лауру. Дівчинка полюбляє носити сукні, що видно на сторінці зіркової мами – Слави Камінської.