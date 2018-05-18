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Співачка Світлана Тарабарова вагітна первістком

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Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Viva

Екс-солістка гурту "Real O" Світлана Тарабарова чекає на появу первістка. Наразі зірка перебуває на 6 місяці вагітності.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю журналу Viva.

В соціальній мережі Світлана Тарабарова ретельно приховувала вагітність. Із фото, які вона публікувала в блозі, ніхто з прихильників не здогадався, що артистка очікує на появу первістка. В інтерв'ю журналу зірка вперше зізналась про вагітність та розповіла, що маля вже допомагає їй у творчості.

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Неможливо передати, що я зараз відчуваю. У мені б'ється нове життя, маленький всесвіт! У мене піднесений настрій і я натхненна – пишу майже кожен день! Точно знаю – у моєї дитини велике, чуйне і добре серце, бо новий альбом ми пишемо разом,
– зізналась Світлана Тарабарова.


Світлана Тарабарова очікує на появу первістка

Наразі зірка не планує зупиняти свою сольну кар'єру. Окрім концертів, Світлана Тарабарова представила новий кліп на пісню "Маніфест". У відео артистка показує запальні танці на 4 місяці вагітності. Однак милого животика у кліпі не видно. 

Дивіться відео нового кліпу Світлани Тарабарової "Маніфест":

 

Зазначимо, що у жовтні 2016 року співачка вийшла заміж за 40-річного продюсера Олексія Бондаря. Тоді Світлана Тарабарова написала пісні "Світло в тобі", "Добре з тобою", "Я кажу так". Романтичні композиції досі мають чималу популярність. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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