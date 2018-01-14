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Співачка TAYANNA може не потрапити на Нацвідбор на Євробачення-2018 через порушення правил

15:27, сьогодні 383 Читать новость на русском
TAYANNA
TAYANNA / Фото з Instagram

Українська співачка, учасниця вокального шоу "Голос країни-5" Тетяна Решетняк, відома під псевдонімом TAYANNA, може не потрапити на Нацвідбір на Євробачення-2018, який стартує в Україні 10 лютого.

Співачка не могла визначитися з конкурсною піснею для Нацвідбору на Євробачення-2018, тому вибір композиції вона довірила слухачам радіостанцій "NRJ" і "Люкс ФМ". За результатами голосування, була обрана пісня "Квітка" з нового альбому артистки "Тримай". Однак, як з'ясувалося згодом, композиція не проходить за правилами Євробачення.

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Як повідомляє Еurovision.stb.ua, згідно з регламентом конкурсу пісні повинні бути новими. Не можна виступати з піснею, комерційний реліз якої відбувся до 1 вересня попереднього року. А композиція Решетняк була представлена ​​до 1 вересня 2017 року.

TAYANNA — Квітка

"Друзі, на жаль, з піснею "Квітка", яку ви вибрали в ході голосування, я не зможу взяти участь в Національному відборі Євробачення. Це обумовлено правилами конкурсу, тому що вона була оприлюднена до 1 вересня 2017 року", – написала в своєму Instagram співачка.

Співачка також зазначила, що вона вже приступила до запису нового треку, з яким подасть заявку на участь в Нацвідборі. Відзначимо, що прийом заявок здійснюється тільки до 15 січня.

Нагадаємо, TAYANNA вже брала участь в українському відборі на Євробачення в минулому році. Дівчина з піснею I Love You – англійською версією треку "Осінь" дійшла до фіналу. Співачка отримала максимальну оцінку від журі і третє місце за голосуванням телеглядачів. В результаті артистка посіла друге місце, поступившись гурту O.Torvald.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення
Джерело: 24 Канал
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