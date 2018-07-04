Співачка Tayanna у міні-топі прикрасила обкладинку глянцю: фото
Українська співачка Tayanna, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, стала головною героїнею модного журналу Pink.
Артистка знялася у стильній фотосесії, демонструючи спортивну фігуру. Також Тетяна дала інтерв’ю виданню, у якому зізналася, що в юності хотіла стати худішою і сиділа на дієтах. Однак зараз для неї здоров'я головніше.
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"Для мене важливий щоденний раціон правильного і здорового харчування: не їм солодке і давно перестала вживати м'ясо. Мені хочеться мотивувати жінок займатися своїм тілом, стежити за харчуванням, вести активний спосіб життя і нарешті полюбити спорт", – цитує співачку ТСН.
Tayanna для Pink Україна
Джерело: 24 Канал
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