Співачка Tayanna запустила особливий челендж: деталі

Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, запустила особливий челендж в соцмережі Instagram. У флешмобі взяли участь десятки жінок.

2 серпня в Україні відбулась презентація пісні Tayanna "Фантастична жінка". Запальний трек уже став хітом, а його слова наспівують тисячі прихильників вокалістки.

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З нагоди випуску особливої та мотивуючої пісні артистка вирішила запустити челендж у мережі. Tayanna поділилась, чому її можна назвати фантастичною жінкою та закликала прихильниць розповісти свою історію в блогах.

"Мені буде надзвичайно приємно і цікаво, якщо кожен з вас підтримає мене і приєднається до мого челенджу. Наприклад, у мене є суперсила: я вмію одночасно виконувати багато справ. Зокрема, виховувати сина, писати пісні, гастролювати, готувати їжу і навіть лікувати руками головний біль. Моя місія як жінки: дарувати людям щастя. А яка твоя "суперсила" і місія?" – звернулась до підписників Tayanna.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 р. о 11:23 PDT

Користувачі мережі із захватом відреагували на допис артистки. "Пісня дуже особлива, як і флешмоб", "Чарівна пісня, безумовно, стане хітом", "Ви фантастична жінка", "До мурашок по шкірі", – написали вражені прихильники.