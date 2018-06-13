Співачка-трансгендер Зіанджа долучиться до КиївПрайду-2018
Співачка-трансгендер, учасниця 8-го сезону телешоу "Голос країни" Зіанджа заявила, що збирається долучитися до Маршу рівності "КиївПрайд-2018".
Про це вона написала у своєму Instagram.
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"Я іду КиївПрайд як горда трансгендерна жінка! Побачимось 17 червня!" – написала Зіанджа.
Як відомо, артистка змінила свою стать у 2014 році і раніше виступала під ім’ям Борис Апрєль.
Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018".
Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід кожного року проходить у Києві з 2012-го. Часто КиївПрайд закінчувався численними сутичками.
Джерело: 24 Канал
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