Співачка-трансгендер Зіанджа долучиться до КиївПрайду-2018

Співачка-трансгендер, учасниця 8-го сезону телешоу "Голос країни" Зіанджа заявила, що збирається долучитися до Маршу рівності "КиївПрайд-2018".

Про це вона написала у своєму Instagram.

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"Я іду КиївПрайд як горда трансгендерна жінка! Побачимось 17 червня!" – написала Зіанджа.

Як відомо, артистка змінила свою стать у 2014 році і раніше виступала під ім’ям Борис Апрєль.

Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018".

Що таке КиївПрайд?Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід кожного року проходить у Києві з 2012-го. Часто КиївПрайд закінчувався численними сутичками.