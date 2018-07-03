Співачка-трансгендер Зіанджа продемонструвала пишні груди в Instagram

Екс-виконавець Борис Апрєль, який після зміни статі став співачкою Зіанджою, не перестає дивувати своїх прихильників в мережі. Зірка опублікувала нове фото, на якому хизується відвертим декольте.

Відповідний знімок з’явився на її сторінці в Instagram декілька днів тому. Для фото дівчина одягнула пастельний елегантний "верх", який ледь спадав з її плечей.

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"Скільки б перешкод і високих стін мені не доводилося руйнувати на своєму шляху, як би не було важко, боляче і самотньо – я не припиняла вірити і сподіватися. Скільки б раз мені не говорили ні – я не здавалася. Коли тобою по-справжньому рухає любов, де немає місця злості, жадібності й заздрості – тебе не зупинити і не зламати", – йдеться в дописі до фото Зіанджи, яка додала до посту хештеги про "місяць з часу духовного відродження" і про "крок до початку чогось нового".



Зіанджа показала пишні груди в Instagram

Варто зазначити, що артистка також трішки змінила імідж, вкоротивши своє руде волосся. На новій світлині також можна побачити її природній макіяж та ластовиння.