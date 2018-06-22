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Співачка Віра Кекелія оголилася у новому кліпі: відео

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Віра Кекелія
Віра Кекелія / Кадр з відео

Українська співачка і фіналістка вокального шоу "Голосу країни-7" Віра Кекелія представила свій дебютний кліп на російськомовну пісню "Похожи".

У кліпі Віра постала у відвертому образі: артистка танцює на морському узбережжі з крислатим капелюхом та у нюдовому купальнику. А на одному кадрі навіть з’являється оголеною.

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Також у кінці відео можна побачити чоловіка Кекелії – співака Романа Дуду, з яким Віра познайомилася на "Голосі країни".

Віра Кекелія – "Похожи": відео

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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