Співачка Віра Кекелія оголилася у новому кліпі: відео
Українська співачка і фіналістка вокального шоу "Голосу країни-7" Віра Кекелія представила свій дебютний кліп на російськомовну пісню "Похожи".
У кліпі Віра постала у відвертому образі: артистка танцює на морському узбережжі з крислатим капелюхом та у нюдовому купальнику. А на одному кадрі навіть з’являється оголеною.
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Також у кінці відео можна побачити чоловіка Кекелії – співака Романа Дуду, з яким Віра познайомилася на "Голосі країни".
Віра Кекелія – "Похожи": відео
Джерело: 24 Канал
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