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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Співачку шоу "Британія має талант" зарізали у власному будинку: фото

984 Читать новость на русском
Симона Керр
Симона Керр / mirror.co.uk

31-річну Симону Керр, яка прославилась завдяки шоу "Британія має талант", знайшли мертвою у її будинку у Лондоні.

Про це повідомляє Mirror.

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Фото з місця вбивства Симони Керр

Підозрюваного – 40-річного Десмонда Сільву – у вбивстві вже затримали. Незабаром має відбутися суд у справі. Наразі невідомо, чому він перебував у помешканні співачки і чи знав її. 


Фото з місця вбивства Симони Керр

Симона Керр працювала медсестрою в гематологічному та онкологічному відділеннях. А у 2015 році приєдналася хору B Positive, де співають люди, хворі на серповидноклітинну анемію, або їхні рідичі. Саме у 15-ому році від цієї недуги помер її син. 

Відео виступу B Positive Choir у шоу

 

Теги: LifeStyle Великобританія
Джерело: 24 Канал
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