Співачку шоу "Британія має талант" зарізали у власному будинку: фото

31-річну Симону Керр, яка прославилась завдяки шоу "Британія має талант", знайшли мертвою у її будинку у Лондоні.

Про це повідомляє Mirror.

Читайте також: Помер Микола Зінов'єв – автор пісень Алли Пугачової



Фото з місця вбивства Симони Керр

Підозрюваного – 40-річного Десмонда Сільву – у вбивстві вже затримали. Незабаром має відбутися суд у справі. Наразі невідомо, чому він перебував у помешканні співачки і чи знав її.



Фото з місця вбивства Симони Керр

Симона Керр працювала медсестрою в гематологічному та онкологічному відділеннях. А у 2015 році приєдналася хору B Positive, де співають люди, хворі на серповидноклітинну анемію, або їхні рідичі. Саме у 15-ому році від цієї недуги помер її син.

Відео виступу B Positive Choir у шоу