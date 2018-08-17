Співачку шоу "Британія має талант" зарізали у власному будинку: фото
31-річну Симону Керр, яка прославилась завдяки шоу "Британія має талант", знайшли мертвою у її будинку у Лондоні.
Про це повідомляє Mirror.
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Фото з місця вбивства Симони Керр
Підозрюваного – 40-річного Десмонда Сільву – у вбивстві вже затримали. Незабаром має відбутися суд у справі. Наразі невідомо, чому він перебував у помешканні співачки і чи знав її.
Фото з місця вбивства Симони Керр
Симона Керр працювала медсестрою в гематологічному та онкологічному відділеннях. А у 2015 році приєдналася хору B Positive, де співають люди, хворі на серповидноклітинну анемію, або їхні рідичі. Саме у 15-ому році від цієї недуги помер її син.
Відео виступу B Positive Choir у шоу
Джерело: 24 Канал
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