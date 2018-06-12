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Співачці Аріані Гранде зробили пропозицію одруження

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / Фото з відкритих джерел

Відома американська актриса і співачка Аріана Гранде лише недавно порвала стосунки зі своїм екс-бойфрендом Мак Міллером, як вже близько місяця зустрічається з телеведучим Пітом Девідсоном та отримала від нього пропозицію руки і серця.

Про це повідомляють інсайдери видання US Magazine.

Аріана Гранде та репер Мак Міллер знали одне одного близько 5 років, однак підтвердили стосунки лише у вересні 2016 року. Востаннє пару бачили на вечірці "Оскар" у Мадонни 4 березня, і згодом в ЗМІ стало відомо про розрив у їхніх стосунках через напружені графіки роботи.

Читайте також: Співачка Аріана Гранде розійшлась зі своїм бойфрендом Мак Міллером, – ЗМІ

Але вже на початку травня 2018 року Аріана Гранде закрутила новий роман з її ровесником – 24-річним телеведучим популярного шоу Saturday Night Live Пітом Девідсоном. Пара познайомилась ще на записі програми в 2016 році. Вперше про відносини Аріани і Піта стало відомо 30 травня, коли актор опублікував в своєму Instagram спільний зі співачкою знімок.


Перше фото Піта і Аріани 30 травня

Про свої заручини пара офіційно повідомила мережу на святкуванні дня народження актора Роберта Паттінсона в Лос-Анджелесі. Але закохані поки не поспішають з одруженням, оскільки цього літа Аріана буде зайнята промокампанією її четвертого музичного альбому, попередній продаж якого стартує 20 червня.


Закохані Аріана Гранде і Піт Девідсон

 

Що цікаво, 2 червня Піт зробив два татуювання в честь Аріани: перше – у вигляді вух кролика з обкладинки її альбому Dangerous Woman 2016 року та друге – у формі ініціалів дівчини A. G. на великому пальці.

Читайте також: Аріана Гранде, на концерті якої відбувся теракт, зробила пам’ятне татуювання


Татуювання Піта Девідсона в честь Аріани Гранде

Нагадаємо, що 22 травня 2017 року на концерті Аріани Гранде на "Манчестер-Арені" відбувся жахливий теракт, в результаті чого загинуло щонайменше 22 людини, більше 120 отримали поранення.
Аріана дуже важко пережила цей випадок – довший час вона була у депресії, потім повернулась у Великобританію, відвідала поранених та дала у Манчестері безкоштовний концерт в пам’ять усіх загиблих на її концерті.
Менше ніж через рік вона знову повернулась на сцену та готує до випуску новий альбом, у якому вона вмістила всі свої переживання після трагедії.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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