Співачці Бейонсе погрожують розправою: несподівані подробиці

Західні ЗМІ повідомляють, що колишній американський патрульний Джордж Циммерман, який застрелив афроамериканця Трейвона Мартіна, погрожує популярній співачці Бейонсе і її чоловіку реперу Джей Зі розправою.

Зазначається, що поліцейський відправив кілька повідомлень продюсеру документального фільму "Історія Трейвона Мартіна", в якому погрожує знаменитостям. Про це пише видання Huffington Post.

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Так, Циммерман заявив про намір перетворити життя Бейонсе в пекло. Причиною став виступ співачки з підтримкою мітингу, метою якого стало залучення екс-патрульного до відповідальності за вбивство підлітка.

Якщо я побачу когось із них ще раз у своєму житті, я заштовхаю їх куди подалі,

– заявив Джордж Циммерман.

Нагадаємо, у 2012 році Джордж Циммерман застрелив 17-річного темношкірого підлітка Трейвона Мартіна. Джордж стверджував, що хлопець напав на нього і в цілях самооборони патрульний застрелив хлопця.



Справа викликала суспільні обговорення щодо відношення до різних рас у США. Темношкіре населення стверджувало, що якби сталося навпаки, тобто під час бійки темношкірий застрелив білого, він би обов'язково був засуджений. Тоді як Циммермана суд виправдав.